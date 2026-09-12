Concorso di poesia Valtidoncello, a Pecorara la premiazione dei vincitori

Domenica 13 settembre il Concorso di Poesia Valtidoncello premia i vincitori della sua 38ª edizione. L’appuntamento è alle 15 nella sala polifunzionale Gino Albertini di Pecorara.

La giuria del concorso, organizzato dall’amministrazione comunale con il sostegno della Banca di Piacenza e della Pro loco, sceglierà i vincitori tra i dieci finalisti della sezione adulti.

Saranno assegnati riconoscimenti al vincitore e ai finalisti, oltre che all’Università Pallavicina di Cortemaggiore. Un premio sarà dedicato alla memoria di Gianluigi Pizzi e verrà assegnato dal presidente della giuria, Umberto Fava.

Per la sezione giovani “Andrea Di Muzio” sono invece previsti riconoscimenti per tutti i partecipanti. Nel corso della cerimonia Fava leggerà anche stralci delle poesie non premiate ma giudicate meritevoli.