Concorso di poesia Valtidoncello, a Pecorara la premiazione dei vincitori
Dieci i finalisti della sezione adulti della 38ª edizione. Riconoscimenti anche ai giovani partecipanti e alla memoria di Gianluigi Pizzi
Mariangela Milani
|2 ore fa
Domenica 13 settembre il Concorso di Poesia Valtidoncello premia i vincitori della sua 38ª edizione. L’appuntamento è alle 15 nella sala polifunzionale Gino Albertini di Pecorara.
La giuria del concorso, organizzato dall’amministrazione comunale con il sostegno della Banca di Piacenza e della Pro loco, sceglierà i vincitori tra i dieci finalisti della sezione adulti.
Saranno assegnati riconoscimenti al vincitore e ai finalisti, oltre che all’Università Pallavicina di Cortemaggiore. Un premio sarà dedicato alla memoria di Gianluigi Pizzi e verrà assegnato dal presidente della giuria, Umberto Fava.
Per la sezione giovani “Andrea Di Muzio” sono invece previsti riconoscimenti per tutti i partecipanti. Nel corso della cerimonia Fava leggerà anche stralci delle poesie non premiate ma giudicate meritevoli.
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