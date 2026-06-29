Promessa d’amore al palio da record. Porta Alcarina vola nel lancio dell’uovo
Successo a Bobbio per la tradizionale sfida delle contrade: tra i giochi storici spunta l’imminente arrivo dei fiori di arancio
Riccardo Freschi
|1 ora fa
Il bacio tra i contradaioli Davide Pasquali e Arianna Albertini
Un fine settimana indimenticabile ha riportato Bobbio indietro nel tempo, riaccendendo una rivalità e uno spirito di comunità che affondano le radici nella storia profonda del borgo. Il celebre Palio di Bobbio, un evento che nella sua versione moderna si ripete fin dagli anni Settanta ma le cui prime testimonianze storiche risalgono addirittura al XII secolo, ha fatto registrare un successo straordinario di pubblico e partecipazione.
Il borgo si è animato grazie a un ricco programma: dalle danze storiche medievali ai volteggi degli sbandieratori, passando per il suggestivo mercato medievale e lo spettacolo dei falconieri con i loro rapaci. Come ogni anno, però, il cuore pulsante della manifestazione sono stati i giochi tradizionali, capaci di alimentare un sano e accesissimo spirito di squadra.
La contrada Frangula ha festeggiato una bellissima notizia, poiché i contradaioli Davide Pasquali e Arianna Albertini hanno scelto proprio la cornice della manifestazione per annunciare il loro imminente matrimonio, che sarà celebrato a Bobbio il prossimo 11 luglio. La coppia ha voluto sottolineare quanto l’evento sia stato fondamentale per la loro unione.
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