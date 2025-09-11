Rivergaro si colora, domenica arriva il grande paintball

Domenica 14 settembre il campo del Paintball Piacenza in Strada Agazzana a Pieve Dugliara (Rivergaro) si prepara a diventare terreno di gioco della terza tappa del campionato “Paintball 3 Men Nord”, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di questo sport in rapida ascesa. A darsi battaglia saranno le migliori 22 squadre del Nord Italia, pronte a contendersi punti fondamentali per scalare la classifica e inseguire il grande sogno della Coppa Italia.

La competizione, giunta ormai alla sua terza tappa, promette colpi di scena, adrenalina e tanto spettacolo.«È uno sport - spiega Claudio Campioni, allenatore e capitano di Piacenza Paintball – che unisce tattica, velocità e spirito di squadra. Non basta saper sparare: serve testa, gioco di squadra e nervi saldi. È lì che si fa la differenza».

Per Rivergaro si tratta di un’occasione importante: è la prima volta che il paese ospita un evento di questa portata nel mondo del paintball e l’intera comunità è chiamata a partecipare, sostenere e scoprire da vicino uno sport che, seppur ancora di nicchia, sta conquistando sempre più pubblico. L’evento durerà tutta la giornata e sarà accompagnato da food truck, aree relax e spazi per famiglie e curiosi.

L’invito è aperto a tutti, dagli appassionati agli sportivi della domenica, per vivere una giornata diversa, tra colpi di scena e colore, in tutti i sensi.

Cos’è il paintball - Il paintball è uno sport dinamico e strategico in cui due squadre si sfidano cercando di eliminarsi a vicenda colpendosi con palline di vernice sparate da appositi marcatori (simili a fucili ad aria compressa). Le palline sono biodegradabili e si rompono all'impatto, lasciando una macchia di colore che indica l'eliminazione del giocatore colpito. Le regole variano leggermente a seconda della modalità di gioco, ma in generale l'obiettivo è arrivare alla base avversaria senza essere colpiti: per farlo, è necessario eludere l'avversario o eliminare l'intera squadra avversaria per giungere alla base senza nessuno contro.

Quando un giocatore viene colpito ed è visibilmente macchiato, deve immediatamente uscire dal campo.

Il gioco si svolge in campi appositi, che possono essere naturali (boschi, aree con ostacoli naturali) oppure artificiali, con gonfiabili che servono da copertura. La sicurezza è fondamentale: è obbligatorio indossare maschere protettive per il viso e non si può togliere l’equipaggiamento durante il gioco. In sintesi, il paintball è un mix di azione, tattica e lavoro di squadra, molto apprezzato per il suo lato adrenalinico ma regolato da norme precise per garantire il divertimento in sicurezza.