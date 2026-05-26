A Caorso Libertà si acquista anche al bar Miki

Grazie al bar Miki, Libertà torna ad essere disponibile per i lettori caorsani anche la domenica, tutto il giorno. Il locale è infatti recentemente diventato un punto di rivendita di quotidiani, garantendo la distribuzione dell’informazione ogni giorno, dalla mattina alla sera, tranne il mercoledì.

Il bar Miki si trova sulla statale, in una zona di passaggio, con ottima visibilità. Nasce nel 2017. Quando è stato rilevato dalla famiglia Farina era uno spazio commerciale chiuso da tempo.

Michele, con la moglie Anastasia, che tutti chiamano Babi, e con mamma Manuela, lo ha rilanciato e fatto diventare un punto di riferimento per colazioni, pranzi e aperitivi. Oltre ad essere, da poco, anche un presidio culturale, di democrazia e pluralità, con il servizio di edicola.

«Abbiamo la possibilità di offrire un servizio in più ai nostri clienti e alla nostra comunità, oltre a poter sfogliare anche noi il quotidiano», spiega Manuela. «È una opportunità e uno strumento per conoscere ciò che accade sul territorio piacentino».

Negli anni, il mestiere per Manuela non è cambiato. Lei ci dedica la stessa passione di quando era un’adolescente: «Sono 46 anni che faccio questo lavoro», dice. «Continua a piacermi come il primo giorno. Ho iniziato accanto a mio padre e ora proseguo con mio figlio e mia nuora. Amo stare in mezzo alla gente. Stare dietro al bancone e tra i clienti a scambiare quattro chiacchiere è sempre un gioco. Mi piace creare vivacità. Chi arriva qui si sente a casa, come ci viene detto più volte». E in un ambiente familiare ci si può trovare solo a proprio agio.

«L’attenzione per i clienti e la cura del locale non vengono mai meno. Questo è un lavoro bellissimo», conclude Manuela. «E ci si diverte anche». Lo sa bene la dipendente Mariella che dagli affezionati clienti viene bonariamente “tormentata”, come ci rivela sorridendo. Ecco, sì, le risate non mancano mai al bar Miki.

A Caorso, in via Roma, continuerà intanto a rimanere attivo il servizio di rivendita edicola garantito dalla cartoleria Ferranti Denj, nei giorni e orari di apertura del negozio.