Non bastano le trappole con esca per arginare le colonie di roditori. E a far da sfondo al loro aggirarsi non è la Parigi del noto cartone animato “Ratatouille”, bensì Castell'Arquato. «Io guardo il topo, lui guarda me - dice Petru Butilchin -. Erano le cinque del mattino quando ho aperto il negozio e me lo sono trovato sull’uscio, a fissarmi». La sartoria di Butilchin è in pieno centro, in via Dante Alighieri, all’ingresso del paese. Lì dove un po’ tutti, nelle ultime settimane, avvistano i topi transitare. In tabaccheria, “dirimpettaia” della sartoria, se ne parla di frequente. E il problema, in realtà, sembrerebbe trascinarsi da tempo tra picchi e cali. «Spesso si nascondono sotto i vasi rialzati - continua Butilchin -. Si vedono di frequente, sono tanti e sono “cicciottelli”». Più grossi delle trappole con esche che il Comune, come riferito dall’ufficio tecnico, ha distribuito circa un paio di anni fa, in tutto una decina.

La presenza del torrente Arda potrebbe essere complice naturale dell’abbondanza di topi, che si accodano alla presenza massiva di piccioni, in passato, e alcune bisce, avvistate quest’estate negli angoli meno esposti di piazza Europa. «Li vediamo spesse volte - afferma Emanuela Leccacorvi, la sua bottega è adiacente alla sartoria -. Soprattutto noi commercianti che apriamo i negozi presto. Siamo preoccupati ed è un problema, perché se un topo dovesse entrare sarebbe un disastro».

«La stagione non aiuta, né la vicinanza alla campagna. È un problema riscontrato in vari comuni e non solo nel nostro - dichiara il sindaco Ivano Rocchetta -. L’ufficio tecnico ha ricevuto le segnalazioni. Il Comune è già intervenuto posizionando le trappole con esca, in gestione ad una ditta specializzata». L’invito del primo cittadino, poi, richiama un’accortezza in particolare: «Non esporre sacchetti alimentari aperti, che favoriscono il proliferare dei roditori».