A Fiorenzuola tornano i vandali: cartelli distrutti in corso Garibaldi

È di alcuni segnali stradali danneggiati in corso Garibaldi il bilancio dell’ultimo raid vandalico avvenuto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo a Fiorenzuola. A entrare in azione sarebbero stati gli stessi giovanissimi già notati in zona: sei o sette che, secondo diversi residenti, nella serata di domenica si aggiravano a piedi lungo il corso urlando, verosimilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

Il gruppo si è accanito contro alcuni segnali stradali provvisori collocati nell’area recentemente riqualificata dal Comune: uno è stato spezzato in due, un altro gravemente danneggiato. L’azione non si è limitata a questo: sono state prese di mira anche un paio di auto in sosta.