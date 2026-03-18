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A Fiorenzuola tornano i vandali: cartelli distrutti in corso Garibaldi

Nuovo raid di giovanissimi dopo l’imbrattamento di fioriere e panchine

Manrico Lamur
|2 ore fa
Uno dei cartelli distrutti in corso Garibaldi Foto Lamur
Uno dei cartelli distrutti in corso Garibaldi Foto Lamur
1 MIN DI LETTURA
È di alcuni segnali stradali danneggiati in corso Garibaldi il bilancio dell’ultimo raid vandalico avvenuto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo a Fiorenzuola. A entrare in azione sarebbero stati gli stessi giovanissimi già notati in zona: sei o sette che, secondo diversi residenti, nella serata di domenica si aggiravano a piedi lungo il corso urlando, verosimilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo.
Il gruppo si è accanito contro alcuni segnali stradali provvisori collocati nell’area recentemente riqualificata dal Comune: uno è stato spezzato in due, un altro gravemente danneggiato. L’azione non si è limitata a questo: sono state prese di mira anche un paio di auto in sosta.
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