A Rustigazzo l’ombra dei ladri di gas: «Bomboloni manomessi in due case»
La scoperta di un proprietario rientrato nella sua abitazione in località Casella: «Ho trovato i ganci aperti e il tappo svitato»
Federica Duani
|1 ora fa
Il bombolone di gas Gpl manomesso in Località Caselle, frazione di Rustigazzo (Lugagnano)
Arriva a casa sua in località Casella, frazione di Rustigazzo (Lugagnano) e trova il bombolone di gas Gpl manomesso. Stessa sorte riservata al cugino, che abita poco distante, con un epilogo peggiore: lì il liquido manca. «Il bombolone è una sorta di bauletto verde con due ganci, ben fatti, che sigillo ogni volta meticolosamente - racconta Claudio Albertini -. Quando sono arrivato, venerdì sera, mi sono accorto che i ganci non erano agganciati, la guarnizione era fuori posto e il tappo all’interno, quello che serve per ricaricare il bombolone, era svitato».
Albertini, legato all’Alta Valdarda dalle proprie origini materne, abita a Monza. Torna spesso tra le colline, ma un episodio simile non gli era mai capitato.
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