Addio a Ferruccio Mezzadri, autista e maggiordomo della grande Callas

Addio a Ferruccio Mezzadri, autista e maggiordomo del grande soprano Maria Callas, che ha ispirato la figura interpretata dall’attore Pierfrancesco Favino nel film “Maria” di Pablo Larrain nel 2024.

Mezzadri, 91 anni, era tornato, una volta in pensione, a vivere nel suo paese di origine, Villanova sull’Arda, dove era molto conosciuto e stimato.

Per oltre vent’anni Mezzadri ha lavorato per Maria Callas, fino al giorno della morte della cantante, vivendo dapprima con lei a Milano e poi a Parigi ed accompagnandola nelle varie tournée in giro per il mondo. Per lei divenne una persona di famiglia, insieme alla cameriera personale Bruna Lupoli.

Negli anni, Ferruccio Mezzadri ha ricordato la Callas esprimendo sempre un grande rispetto e affetto nei confronti della cantante, collaborando con alcuni giornalisti e registi importanti per libri e film.