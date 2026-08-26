All’asta l’ex Golf Club di Castell'Arquato, per l’albergo si parte da 2.5 milioni

Dopo quattro anni di attesa, l’asta di vendita per i terreni dell’ex Golf Club Castell'Arquato è sbloccata: il bando della gara, che si terrà per via telematica il prossimo 18 novembre alle 12, è stato pubblicato sul sito Astalegale.net. L’area - il cui stato di degrado è ben visibile percorrendo la strada di Cortina (su Libertà del 7 agosto) - è chiusa dal 2022, dopo aver per anni rappresentato un punto di riferimento per i golfisti, di zona e non solo.

Con un valore complessivo di 5milioni e 643mila euro, la vendita è suddivisa in cinque lotti. Consultando il portale, risultano così suddivisi: il lotto 1 include l’albergo da sette piani, in corso di ristrutturazione, e il giardino con una base d’asta 2.470.000 euro; il lotto 2 si riferisce a terreni di varia natura e coltura e parte da 170mila euro, il lotto 3 riunisce il campo da golf da 18 buche, il circolo, l’edificio adibito ad albergo e potenziali strutture annesse con la base fissata a 2.533.000 euro, il lotto 4 e 5 sono terreni vari con rispettiva base d’asta di 452mila e 18mila euro.

I primi tre lotti sono in comune di Alseno, il lotto 4 in comune di Castell'Arquato e il lotto 5 in xomune di Vernasca. «L’augurio è che i lotti vengano aggiudicati, per portare a termine l’albergo prima che diventi un ecomostro – dice il sindaco di Alseno, Davide Zucchi – . È un complesso ricettivo che può portare movimento sul territorio: camere per il pernottamento sono richieste, il lavoro non manca».