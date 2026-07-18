Alseno, nuovo allarme velocità: «A Saliceto servono i dossi»
I residenti chiedono che sia messa in sicurezza la strada provinciale 54: «Nelle frazioni vicine si è intervenuti, qui no»
Ornella Quaglia
|3 ore fa
La strada provinciale 54 a Saliceto di Alseno. «Troppi ignorano il limite di velocità» - © Libertà/Ornella Quaglia
La mappa della sicurezza stradale nel territorio comunale continua a far discutere. Dopo la recente installazione di dissuasori e dossi rallentatori nelle frazioni di Castelnuovo Fogliani e Chiaravalle, i riflettori si accendono ora sulla località di Saliceto. I residenti della zona hanno deciso di fare fronte comune per denunciare la pericolosità della strada provinciale 54, un tratto viario dove, a detta di chi ci vive, le automobili sfrecciano quotidianamente a velocità sostenuta, ignorando i limiti e mettendo a rischio l’incolumità pubblica. La richiesta della comunità è chiara e univoca: servono interventi strutturali immediati, nello specifico la posa di dossi stradali, per costringere i conducenti a rallentare.
Il problema, secondo quanto riferito dagli abitanti, non è affatto nuovo ed è già stato sottoposto all’attenzione del sindaco di Alseno, Davide Zucchi. «Qui il traffico scorre veloce, gli autoveicoli superano ampiamente i cinquanta chilometri all’ora e abbiamo paura che possa capitare qualche grave incidente - spiega una residente della zona -. Crediamo sia decisamente meglio prevenire con l’installazione dei dossi prima che sia troppo tardi».