Alseno, via l'amianto dal tetto: le case popolari sono più sicure

Alloggi di edilizia residenziale pubblica sempre più sicuri, perché l’abitare coincida con la categoria del benessere. E’ questo il concetto che sta alla base della riqualificazione che Acer Piacenza (Azienda casa Emilia-Romagna) ha condotto anche nel territorio di Alseno, dove la palazzina di edilizia residenziale pubblica in via Bellini è stata oggetto di un significativo intervento di maquillage. Si sono da poco conclusi i lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento del tetto. L’intervento ha riguardato la bonifica delle lastre contenenti cemento-amianto presenti sulla copertura dell’edificio e la realizzazione di una nuova copertura più sicura ed efficiente.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 68.350 euro, finanziati attraverso 51.400 euro di fondi comunali e 16.950 euro a carico dei proprietari riscattisti.

Il tetto prima dell'intervento