La mostra storica sulla Prima guerra mondiale allestita nella sala consiliare del Comune di Alseno è diventata il centro di un acceso dibattito politico dopo una segnalazione inviata in Prefettura dalla capogruppo di minoranza Valentina Casarola.

Al centro della polemica, l’esposizione di un tricolore con lo stemma sabaudo e di altri cimeli all’interno della rassegna “I Cimeli della Grande Guerra”, curata dallo storico collezionista Arrigo Francani. La vicenda è esplosa quando la presenza del vessillo sabaudo e altri cimeli del conflitto 1915-1918 hanno sollevato perplessità tali da portare a un esposto in Prefettura. L’iniziativa ha scatenato reazioni immediate, tra toni istituzionali e battute al vetriolo, anche tramite i social.

Il curatore della mostra, Francani, ha respinto con stupore ogni equivoco sul significato storico del reperto. Il sindaco Davide Zucchi, interpellato sulla vicenda, ha scelto la linea del riserbo, riferendo di non voler commentare.