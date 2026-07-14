Calancata, già 2mila pronti per la notte di festa sui sentieri

La vendita dei biglietti è iniziata a fine giugno e sono già duemila quelli staccati: sabato a Lugagnano torna la Calancata, passeggiata notturna di 8 chilometri. Si parte e si arriva in località Torricella, in Valchiavenna, dove tra balle di fieno rettangolari e stand gastronomici la festa continua fino a notte fonda. Ieri, in municipio, il programma della settima edizione è stato presentato da Chiara Sesenna, socia di Wava Aps (ente organizzatore con Pft Eventi), Gloria Azzalin, presidente della Pro loco di Lugagnano e Ivan Leppini, assessore al turismo.

Il sodalizio tra Pft, Pro loco e Comune di Lugagnano si rinnova di anno in anno e l’anello di congiunzione più evidente sta nei volontari: un centinaio in totale, ad ognuno il proprio compito.

La novità di quest’anno, di fatto, è una: un buono sconto da 5 euro per il noleggio delle e-bike.