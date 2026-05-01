Carpaneto, vandali alla fontana storica

La storica fontana dei giardini pubblici di viale Vittoria è stata vandalizzata. A darne comunicazione in consiglio comunale è stato il capogruppo di “Carpaneto al centro” Ferdinando Sidoli, che rivela come il monumento sia stato danneggiato con delle pietre. E chiede alla maggioranza se siano stati fatti i dovuti controlli e cosa sia eventualmente emerso. Il sindaco Andrea Arfani dichiara: «Le telecamere hanno ripreso quanto accaduto. La polizia locale ha intercettato e parlato con le persone coinvolte o vicine a quelle coinvolte. L’indagine però non è ancora conclusa». Bocche cucite, dunque, anche perché gli autori del danneggiamento pare siano tutti minorenni che, a quanto riferito, hanno fatto ingresso nella fontana, quando non attiva, “divertendosi” a colpire il bordo interno con un cubetto in porfido. Le famiglie pare siano state contattate.