C’erano una volta 391 cascine: San Protaso rievoca antichi mestieri, mulini e vita contadina
Lo storico Franco Sprega ha ricostruito le trasformazioni della frazione di Fiorenzuola attraverso mappe e documenti d’archivio. L’appello a raccogliere le fotografie di famiglia
Donata Meneghelli
|4 ore fa
Lavoro nei campi nella prima metà del secolo scorso a San Protaso
Un viaggio indietro nel tempo di un secolo, attraverso mappe catastali, documenti d’archivio e testimonianze orali. Nella chiesa di San Protaso, lo storico Franco Sprega ha raccontato le trasformazioni della frazione di Fiorenzuola in un incontro promosso da Terre Traverse e dall’associazione San Purtés.
Cent’anni fa San Protaso era già la frazione più popolosa. Falegnami, fabbri e mugnai animavano la vita della comunità, ma il motore dell’economia restava l’agricoltura: nel territorio comunale nel 1930 si contavano 391 aziende agricole, contro le circa 60 attuali, e 260 fattorie con allevamenti bovini, contro una ventina di stalle odierne. Diffuso anche l’allevamento dei bachi da seta.
Attraverso antiche mappe sono stati riscoperti luoghi e attività del passato, dalla fornace con osteria alla risaia della Dolzana, fino al mulino dei Freghieri.
Al termine dell’incontro Sprega ha invitato i residenti a raccogliere fotografie di famiglia per costituire un archivio locale e custodire la memoria della comunità.