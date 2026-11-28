Un viaggio indietro nel tempo di un secolo, attraverso mappe catastali, documenti d’archivio e testimonianze orali. Nella chiesa di San Protaso, lo storico Franco Sprega ha raccontato le trasformazioni della frazione di Fiorenzuola in un incontro promosso da Terre Traverse e dall’associazione San Purtés.

Cent’anni fa San Protaso era già la frazione più popolosa. Falegnami, fabbri e mugnai animavano la vita della comunità, ma il motore dell’economia restava l’agricoltura: nel territorio comunale nel 1930 si contavano 391 aziende agricole, contro le circa 60 attuali, e 260 fattorie con allevamenti bovini, contro una ventina di stalle odierne. Diffuso anche l’allevamento dei bachi da seta.

Attraverso antiche mappe sono stati riscoperti luoghi e attività del passato, dalla fornace con osteria alla risaia della Dolzana, fino al mulino dei Freghieri.

Al termine dell’incontro Sprega ha invitato i residenti a raccogliere fotografie di famiglia per costituire un archivio locale e custodire la memoria della comunità.