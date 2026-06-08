Chiude il ponte sul Vezzeno, la Piacenza-Carpaneto interrotta

Da oggi il ponte sul torrente Vezzeno non è transitabile per tutta l'estate. Il viadotto sarà oggetto di un intervento di manutenzione, in capo alla Provincia di Piacenza, finalizzato al consolidamento strutturale e al miglioramento delle condizioni di sicurezza. La strada provinciale 6 che collega Piacenza a Carpaneto è interrotta fino al 12 settembre.

Cambia inevitabilmente la viabilità, per automobilisti, camionisti e autobus: si tratta di circa 15mila veicoli al giorno (come da ultimo rilievo traffico del 2023) che dovranno adattarsi e organizzarsi usufruendo di percorsi alternativi. Da ieri, domenica, le linee extraurbane E41-E51-E52-E54 subiscono variazioni in termini di orari e percorsi, come descritti sul sito internet di Seta.

La Via Emilia diventa il tratto privilegiato (e obbligato ai mezzi pesanti) per chi da Carpaneto vuole raggiungere la città e per chi, viceversa, da Piacenza vuole arrivare a Carpaneto. Le auto potranno scegliere anche di percorrere strada Cimafava, dall’incrocio con l’azienda Casella Macchine Agricole.