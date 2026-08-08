Cortemaggiore avrà la sua tangenziale: basta traffico pesante nel centro abitato

Ci sono i soldi per la tangenziale di Cortemaggiore, la rotonda a Piacenza lungo la strada provinciale per Carpaneto e le infrastrutture stradali per il nuovo ospedale della città. Con le risorse statali assegnate alla Regione Emilia-Romagna, all’interno del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, alla Provincia di Piacenza vengono destinati oltre 13milioni di euro.

I progetti, entrati in graduatoria, sono tre: le opere di collegamento stradale al nuovo ospedale di Piacenza per 7.367.744 euro (tra cui la rifunzionalizzazione dello svincolo Farnesiana alla tangenziale sud di Piacenza e il completamento della pista ciclabile di Mucinasso), il tratto di tangenziale a Cortemaggiore che collegherà la provinciale 462 con la provinciale 587 per 4,5 milioni e mezzo (a cui si aggiunge un milione di cofinanziamento della Provincia) e la rotonda che regola il traffico in entrata e uscita dalla tangenziale di Piacenza lungo la strada per Carpaneto per 1,5 milioni di euro.