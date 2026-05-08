Cortemaggiore, ok al maxi-impianto fotovoltaico

C’è il via libera della Regione Emilia-Romagna alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare proposto dall’azienda Iren Green Generation Tech. Dopo due anni si è concluso un iter che porterà all’installazione, in località Morlenzo a Cortemaggiore, di 36.696 pannelli fotovoltaici di potenza complessiva pari a 24,5 megawatt a ricoprire oltre 33 ettari di superficie agricola (pari a 47 campi da calcio) suddivisi in cinque diversi settori.

«Il progetto risulta ambientalmente compatibile», si legge agli atti perché l’area, a ridosso dell’autostrada, destinata ad accogliere l’impianto fotovoltaico è idonea e non è utilizzata per coltivazioni certificate. Inoltre, l’impianto non interferisce con le caratteristiche di permeabilità del suolo e non andrà ad interferire con gli elementi principali riconducibili alla centuriazione romana che sono esterni alle aree oggetto di intervento.