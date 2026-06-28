Da Roma a Fiorenzuola per imparare cos’è il Grest

Un bello scambio fraterno tra parrocchie distanti chilometri, ma vicine nel comune intento di formazione dei ragazzi. È quello nato tra le parrocchie di Fiorenzuola e di San Giovanni Maria Vianney a Borghesiana, periferia est di Roma, dove opera il sacerdote piacentino don Alessandro Mazzoni, che una decina d’anni fa proprio Fiorenzuola ha portato il Grest, i gruppi estivi. Ora sei giovani 18enni romani sono stati “prestati” alla vacanza comunitaria dei fiorenzuolani a Rompeggio per formarsi. Sono Samuele, Mattia, Rita, Davide e Maria.

A Rompeggio li accoglie don Giuseppe Porcari, giovane sacerdote oggi viceparroco a Fiorenzuola, cresciuto spiritualmente con don Alessandro. È quest’ultimo ad avere avuto l’idea di quello che è stato chiamato “Erasmus educatori”. «Naturalmente non stratta di uno scambio scolastico – precisa don Alessandro - ma è un’esperienza di formazione che nasce da un’intuizione molto semplice: per poter insegnare qualcosa ai ragazzi bisogna prima averlo vissuto. La nostra parrocchia si trova in un quartiere romano di 25mila abitanti, tra cui tanti bambini e famiglie. Il catechismo raccoglie numeri importanti, ma mancava una pastorale giovanile strutturata».