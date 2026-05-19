Da Stoccarda alla Cergallina, «per sempre sì» nella natura

«Ci siamo sentiti a casa». Una frase - tributo al nostro Appennino che suona originale se si pensa che a pronunciarla sono due giovani tedeschi, neosposi, provenienti da Stoccarda. Verena e Manuel, con un largo seguito di ospiti, si sono fatti oltre 600 chilometri per dire il loro sì, nella suggestiva località in Alta Valdarda, sul crinale tra Borla - Trinità e Vernasca. Il matrimonio è stato celebrato il 15 maggio dal sindaco Gianluigi Molinari all’agriturismo la Cergallina.

Curiosa la modalità con cui la futura sposa ha scelto il luogo dove coronare il sogno d’amore. È cartografa e stava curando per Google la mappatura della zona: «Ho visto la valle; è stato amore a prima vista», confessa. Prima la telefonata all’agriturismo gestito da Fabrizio Quaretti con la moglie Nicoletta Verbini; quindi la scelta dell’organizzatrice del matrimonio Michela Gandolfi; infine la logistica per la trasferta in Italia, con una permanenza di tre giorni.

Il biglietto di invito per gli ospiti? Anche quello un omaggio al nostro territorio.