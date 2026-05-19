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Da Stoccarda alla Cergallina, «per sempre sì» nella natura

Verena e Manuel hanno scelto l’Alta Valdarda per il loro matrimonio “agreste”. «Con la valle è stato amore a prima vista»

Donata Meneghelli
|3 ore fa
Verena e Manuel sposi alla Cergallina, in Alta Valdarda - foto Meneghelli
Verena e Manuel sposi alla Cergallina, in Alta Valdarda - foto Meneghelli
1 MIN DI LETTURA
«Ci siamo sentiti a casa». Una frase - tributo al nostro Appennino che suona originale se si pensa che a pronunciarla sono due giovani tedeschi, neosposi, provenienti da Stoccarda. Verena e Manuel, con un largo seguito di ospiti, si sono fatti oltre 600 chilometri per dire il loro sì, nella suggestiva località in Alta Valdarda, sul crinale tra Borla - Trinità e Vernasca. Il matrimonio è stato celebrato il 15 maggio dal sindaco Gianluigi Molinari all’agriturismo la Cergallina.
Curiosa la modalità con cui la futura sposa ha scelto il luogo dove coronare il sogno d’amore. È cartografa e stava curando per Google la mappatura della zona: «Ho visto la valle; è stato amore a prima vista», confessa. Prima la telefonata all’agriturismo gestito da Fabrizio Quaretti con la moglie Nicoletta Verbini; quindi la scelta dell’organizzatrice del matrimonio Michela Gandolfi; infine la logistica per la trasferta in Italia, con una permanenza di tre giorni.
Il biglietto di invito per gli ospiti? Anche quello un omaggio al nostro territorio.
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