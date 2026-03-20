«Eccesso di velocità paghi subito la multa», ma è l’ultima truffa

L’insidia corre sul filo della rete e, questa volta, bussa alla porta dei cittadini di Gropparello sotto le spoglie rassicuranti ma ingannevoli delle comunicazioni istituzionali. Negli ultimi giorni, diverse segnalazioni hanno evidenziato la diffusione di una nuova, sofisticata truffa online che sfrutta indebitamente il logo e l’immagine di pagoPA, il sistema pubblico per i pagamenti elettronici, per estorcere denaro attraverso la simulazione di verbali stradali. Il copione è studiato nei minimi dettagli per indurre il destinatario in errore, puntando sulla leva dell’urgenza. Il messaggio, dal tono formale e apparentemente legittimo, contesta una presunta violazione per eccesso di velocità.