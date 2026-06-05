Eolico, torna l’ombra del maxi-impianto sul monte Carameto

Morfasso, a fine febbraio, tirava un sospiro di sollievo: niente pala eolica sul monte Carameto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) aveva infatti dichiarato improcedibile l’istanza. Ora il comune dell’Alta Valdarda torna ad essere papabile all’eolico: ieri, il Ministero ha riaperto una consultazione pubblica, fino al 4 luglio c’è tempo per presentare osservazioni. Ciò significa che il progetto è stato modificato e la documentazione aggiornata. “Parma A” e “Parma B”, rispettivamente piani da 22 e 25 aerogeneratori, sono confluiti in un unico progetto, sotto il cappello “Parma A”: 47 pale eoliche tra Parma e Piacenza con 291,4 megawatt di potenza complessiva e relative opere connesse, da realizzare anche nel territorio di Morfasso oltre che nei comuni parmensi di Bardi, Bore, Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano, Tornolo, Albareto e Valmozzola.