Ex gasometro, bonificata l’area: resta da recuperare l’edificio

La bonifica dell’area esterna dell’ex gasometro è stata ultimata. Il sito ex industriale, in pieno centro storico tra via Roma e viale Vittoria, attendeva da anni questo intervento. Il percorso tecnico e amministrativo, tra perizie, sondaggi del terreno e ricerca dei finanziamenti, è stato lungo e complesso. L’investimento ammonta a più di 218mila euro, di cui quasi 200mila finanziati attraverso il Programma nazionale per la bonifica dei “siti orfani” (quelli cioè che non hanno più una proprietà che possa farsi carico dei costi del recupero) e i restanti 18.660 euro a carico del Comune di Fiorenzuola.