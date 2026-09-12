Ex gasometro, bonificata l’area: resta da recuperare l’edificio
Fiorenzuola, concluso un intervento da oltre 218mila euro sui 1.600 metri quadrati di terreno, contaminati da piombo e idrocarburi
Donata Meneghelli
|3 ore fa
L’area esterna dell’ex gasometro come appare dopo la bonifica e il fabbricato ancora da recuperare foto meneghelli
La bonifica dell’area esterna dell’ex gasometro è stata ultimata. Il sito ex industriale, in pieno centro storico tra via Roma e viale Vittoria, attendeva da anni questo intervento. Il percorso tecnico e amministrativo, tra perizie, sondaggi del terreno e ricerca dei finanziamenti, è stato lungo e complesso. L’investimento ammonta a più di 218mila euro, di cui quasi 200mila finanziati attraverso il Programma nazionale per la bonifica dei “siti orfani” (quelli cioè che non hanno più una proprietà che possa farsi carico dei costi del recupero) e i restanti 18.660 euro a carico del Comune di Fiorenzuola.
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