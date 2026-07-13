Fiorenzuola a quota 600 interventi: «Primi 100 giorni, ottimo bilancio»

Quasi 600 operazioni di day surgery (chirurgia ambulatoriale) per i primi 3 mesi di attività delle due sale operatorie inaugurate a fine marzo al terzo piano dell’ospedale di Fiorenzuola, blocco A. Il comparto operatorio valdardese è così entrato a regime, confermando la «piena operatività del nuovo modello organizzativo», come evidenzia l’Azienda Usl che ci ha fornito i dati di attività dei primi cento giorni di operatività.

In questo periodo sono state eseguite complessivamente 594 procedure, distribuite tra Endoscopia digestiva, Ginecologia, Terapia del dolore. Sono anche iniziate le prime sedute di Otorinolaringoiatria e Chirurgia vascolare, che entreranno però in piena attività da settembre, quando è più consigliabile effettuare interventi in queste specialità.