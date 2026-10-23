Fiorenzuola, aggiudicati i lavori per il “vascone” da 308mila euro

Sono stati aggiudicati ad una ditta di Cuneo, per 308mila euro, i lavori di ristrutturazione del serbatoio pensile di Fiorenzuola, conosciuto come “vascone” e diventato una sorta di simbolo della città, posto com’è all’ingresso dell’abitato, dopo il ponte sull’Arda. Il quadro economico complessivo, che comprende Iva, imprevisti, spese di progettazione, opere propedeutiche, ha previsto uno stanziamento di mezzo milione di euro da parte del Comune.

«Una spesa non necessaria rispetto ad altre priorità», ha denunciato di recente la segretaria del circolo Pd Lucilla Meneghelli. Ma il sindaco Romeo Gandolfi replica così: «Ricordo bene che il recupero della torre piezometrica che noi fiorenzuolani chiamiamo vascone, è sempre stato uno degli obiettivi indicati nelle varie campagne elettorali della sinistra».

«A cosa è dovuto questo cambiamento con le dichiarazioni del Pd che contestano la spesa? Forse dall’invidia per non esserci mai arrivati, nonostante le promesse?» conclude Gandolfi.