Fiorenzuola, cinque nuovi dossi artificiali per rallentare le auto

Posizionati a Fiorenzuola cinque nuovi dossi artificiali in gomma su 4 strade comunali per rallentare la velocità dei veicoli, che deve tenersi sotto i 40 km/h. I lavori sono stati condotti dall’ufficio tecnico e dagli operai comunali. I posizionamenti sono: in via Crenna vicino all’ingresso della materna «Rodari»; in via San Rocco all’altezza del civico numero 30; in via Draghi (strada di fianco al cimitero che conduce a Baselicaduce) nei pressi degli incroci con via Nicolli e con via Fulgosio; infine sulla strada comunale Olza – Ballotta, all’incrocio con via Madonna Arda. «Il nostro obiettivo – evidenzia il sindaco Romeo Gandolfi – è garantire maggior sicurezza alla circolazione stradale in punti ritenuti critici, per conformazione o presenza di luoghi sensibili, accogliendo anche le istanze di cittadini e residenti».