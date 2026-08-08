Fiorenzuola: droga nel freezer, arrestata 25enne

Una 25enne residente nel territorio di Cadeo, ma dimorante a Fiorenzuola, è stata arrestata in flagranza dai carabinieri di Cortemaggiore e Monticelli, insieme ai colleghi di Fiorenzuola, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli accertamenti dei militari si sono concentrati soprattutto sull’abitazione della giovane. È qui che sarebbe stato rinvenuto il quantitativo più consistente di droga. All’interno del freezer è stata trovata una confezione sottovuoto contenente sei “panetti” di hashish, per un peso di circa 600 grammi.

Nello stesso elettrodomestico sono state individuate anche due distinte confezioni di marijuana, del peso totale di 150 grammi. Invece all’interno di un comò, i militari hanno trovato occultato un bilancino di precisione, mentre nel comodino della camera sono stati invece rinvenuti 1.000 euro in contanti. Nella disponibilità della giovane, poi, i carabinieri hanno rinvenuto anche un coltello utilizzato per tagliare la droga e materiale destinato al confezionamento. Denaro, sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro.

I militari quindi hanno proceduto all’arresto in flagranza per la detenzione ai fini di spaccio. La giovane 25enne è stata condotta presso la Stazione dei Carabinieri di Cortemaggiore per gli adempimenti successivi e terminate le formalità di rito è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata del 10 agosto presso il Tribunale di Piacenza.

Il risultato dell’operazione si inserisce nell’attività di controllo straordinario predisposta dal Comando Provinciale di Piacenza nella zona della Val d’Arda, con pattuglie impegnate contemporaneamente nel monitoraggio della circolazione stradale, nell’identificazione delle persone e in interventi di polizia giudiziaria. Il bilancio complessivo è di 55 persone e 39 mezzi controllati, varia contestazioni al codice della strada, tre denunce per ubriachezza molesta.

Nel corso dei controlli della serata del 7 agosto, a Fiorenzuola, i militari dell’Aliquota Radiomobile, con il supporto delle Stazioni di Vernasca e Carpaneto Piacentino, sono intervenuti in tre occasioni nei confronti di tre uomini tra i 19 e i 45 anni, per una contestazione riferita all’ubriachezza in luogo pubblico. Uno di questi uomini, a cui è stato anche notificato il foglio di via obbligatorio a Fiorenzuola, addirittura girava per le vie del centro cittadino in mutande.



