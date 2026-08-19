Fiorenzuola, scontro in tangenziale tra una moto e un camion

Sono serie le ferite riportate da una 36enne che in sella alla sua moto nella mattinata di mercoledì 19 agosto si è scontrata con un camion sulla tangenziale di Fiorenzuola.

Sul posto è intervenuta l'eliambulanza, che ha fatto ritorno vuota in quanto la donna è stata trasportata al Maggiore di Parma in ambulanza con il personale dell'elicottero.