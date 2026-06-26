Fiorenzuola, tra gioco e goliardia: è il palio "Stramlòn"

Prendo uno Stramlòn significa che prendo uno spavento, generalmente perché qualcuno mi fa uno scherzo. E sorprendente e scherzoso è il palio annuale che adotta questo nome dialettale, organizzato a Fiorenzuola per coinvolgere centinaia di persone, in giochi e specialità sportive decisamente sui generis. Le squadre sono ben 36, ciascuna di 15 partecipanti (quindi 540 persone) e si sfideranno in apertura del DKB, il torneo di street basket tre contro tre, che porta sport, show e animazione nel capoluogo della Valdarda. Molto atteso, perché tra gli eventi di punta dell’estate in provincia, arriverà la prossima settimana in piazzale Darwin (la sigla sta infatti per Darwin Knew Basketball ed è organizzata dall’omonima associazione sportiva).

Venerdì 3 luglio la gara classica Stramlòn 2026 e il giorno prima, giovedì 2 luglio, l’edizione Stramlon di ragas, dedicata ai più giovani, con 100 partecipanti.

Impossibile non accorgersi dell’esistenza del palio, visto che le ‘gare’, reali o virtuali, sono già iniziate: la più agguerrita è la ricerca del gorilla. Seguendo gli indizi pubblicati attraverso le Instagram Stories, i concorrenti nei giorni scorsi si sono messi alla ricerca dei piccoli gorilla nascosti tra Fiorenzuola e dintorni. Ogni gorilla dava diritto a punti utili alla classifica finale del torneo e così si è scatenata una vera caccia collettiva che ha acceso la competizione ancora prima dell’inizio ufficiale dei giochi.

Sui social anche la gara per conquistarsi like e cuoricini, con il bonus Spielberg per il miglior corto (anzi reel con piccoli sketch) o il bonus Sanremo, diventato bonus San Fiorenzo, perché le canzoni devono essere cantate in dialetto locale.

Una volta sul campo del Darwin, poi, le 36 squadre di sfideranno in ben 17 specialità, che solo al sentirle nominare fanno sorridere. Ne citiamo alcune: curling da tavolo, briscola, calciobalilla, ping pong, bocce su erba, freccette, hula run, just dance, volano, human slot.





Stramlòn di Ragass

Giovedì 2 luglio 2026

Piazzale Darwin, Fiorenzuola d’Arda

10 squadre da 10 bambini e ragazzi

Partecipanti dalla terza elementare alla terza media

Gorilla Gate e ricerca del Gorilla Glitterato per le squadre di adulti

Stand con cibo e bevande

Stramlòn 2026

Venerdì 3 luglio 2026

Inizio della parata: ore 18.30

Piazzale Darwin, Fiorenzuola d’Arda

36 squadre partecipanti

17 attività ludico-sportive

Stand con cibo e bevande

Premiazioni e After Party con Tamisha DJ e Cubino Voice