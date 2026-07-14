Fiorenzuola, vandalizzati i Murales Percorso Lungo Arda

Vandalizzati i murales della «Galleria del sorriso», lungo il Sentiero dell’Arda. Scritte fuori posto o ingiuriose sono apparse sui disegni colorati realizzati gli anni scorsi da volontari dell'associazione Percorso Lungo Arda. Il presidente Fausto Malvermi commenta: «Siamo senza parole. Stiamo cercando di capire se si possono ripristinare i murales senza rifare tutto, e inoltre stiamo valutando se e come posizionare delle foto trappole per tutelare questo bene, nato dalla forza e dalla generosità di volontari e diventato patrimonio della comunità, con decine e decine di persone che vengono qui lungo l’Arda a fare una camminata e trovare un po’ di refrigerio».

Dell’atto vandalico ci si è accorti lunedì, quindi con tutta probabilità è stato consumato nella notte di domenica. L’amarezza dei volontari è del tutto comprensibile, considerando che c’erano stati pesanti atti di vandalismo anche nel luglio dell’anno scorso, con la distruzione delle sagome di legno del bosco fatato, realizzate nel laboratorio artigianale di AFadi (associazione familiari disabili).