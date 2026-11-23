Sono stati convalidati gli arresti dei due uomini, di 21 e 23 anni e attualmente detenuti presso la Casa circondariale di Piacenza, fermati dai carabinieri nella notte dell'11 novembre scorso dopo un inseguimento in auto per le strade di Fiorenzuola.

I fatti

L’episodio ha avuto inizio intorno alle 4 di notte quando una pattuglia del Radiomobile, impegnata in un servizio di controllo del territorio lungo via Europa, ha incrociato un’autovettura di grossa cilindrata che procedeva a velocità elevata. La vettura ha improvvisamente invaso la traiettoria dell’auto di servizio, costringendo il militare alla guida a una brusca manovra per evitare lo scontro e poi, evitato l’urto, ad una rapidissima inversione di marcia per inseguirla. Raggiunta l’automobile in via Matteotti, i carabinieri hanno intimato l'alt ma l'auto ha invece accelerato, percorrendo due rotonde contromano ed effettuando una brusca inversione di marcia. La fuga si è conclusa alla rotonda tra via Europa e via Roma, dove l’auto, fuori controllo, ha terminato la sua corsa contro lo spartitraffico e la relativa segnaletica stradale.

Le minacce ai carabinieri

I due occupanti, inizialmente rimasti nell’abitacolo nonostante gli inviti a scendere, avrebbero poi assunto un comportamento aggressivo, arrivando a minacciare i militari. Sono poi rapidamente stati immobilizzati e messi in sicurezza anche con il supporto di altre pattuglie giunte in aiuto. I successivi accertamenti hanno confermato che l’autovettura di grossa cilindrata era stata rubata a Boretto, in provincia di Reggio Emilia, nella notte tra l’8 e il 9 novembre. Le perquisizioni personali e veicolari hanno inoltre consentito di rinvenire un coltello da cucina, martelli, un bastone, un punteruolo e un cacciavite, oltre ad apparecchiature per la diagnosi elettronica delle autovetture, ma anche documenti, carte di pagamento e altro materiale di verosimile provenienza furtiva.

Diversi episodi di furto

Il riconoscimento dei beni da parte di alcune vittime, i riscontri tra quanto rinvenuto e alcune denunce di furto, oltre all’analisi dei filmati di videosorveglianza, hanno permesso ai militari di ricostruire collegamenti con diversi episodi di furto. In particolare, a Pontenure, in via Pighi, nella notte tra il 10 e l’11 novembre, erano stati commessi un furto su un’autovettura in sosta e due furti all’interno di garage pertinenti ad abitazioni. Dalla vettura, dopo la rottura di un finestrino, erano stati sottratti due strumenti per la diagnosi elettronica delle automobili e una giacca. I due strumenti sono stati recuperati nel bagagliaio della vettura di grossa cilindrata e restituiti al proprietario. Dai due garage comunicanti, situati nella stessa strada, erano stati invece asportati utensili da lavoro, bottiglie di birra, un profumo, un compressore e una pinza. Anche parte di questi beni è stata rinvenuta nella vettura utilizzata dai due arrestati, riconosciuta dagli aventi diritto e restituita.

Inoltre, sono stati acquisiti ulteriori elementi relativi al tentato furto ai danni di un centro estetico di Pontenure, avvenuto sempre nella notte tra il 10 e l’11 novembre. La porta d’ingresso presentava segni di effrazione e danni, senza che gli autori fossero riusciti ad accedere ai locali. Nello stesso arco temporale, un’altra automobile parcheggiata in via Renzo Pighi aveva subito la rottura di un finestrino e danni al bagagliaio, senza asportazione di beni.

Tra gli oggetti recuperati figuravano inoltre un portafoglio e una tessera sanitaria riconducibili ad un altro furto commesso il 25 ottobre a Premolo, in provincia di Bergamo, su un’autovettura custodita nel garage di un’abitazione. Ulteriori effetti personali sono stati restituiti al proprietario di un’altra automobile interessata da un furto nella notte tra il 10 e l’11 novembre. Per tale episodio sono state acquisite immagini di videosorveglianza che, secondo gli accertamenti dei militari, riprenderebbero i due uomini durante la commissione del fatto.

L'arresto

Entrambi i soggetti sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa conseguente all’inosservanza dell’obbligo di fermarsi, nonché denunciati per ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Solo al conducente 23enne sono stati contestati anche il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’assunzione di alcool e/o di sostanze stupefacenti e la guida senza patente, perché mai conseguita e, nel contempo, lo stesso è stato anche arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bergamo il 30 ottobre 2026, in sostituzione del precedente divieto di dimora nel territorio bergamasco, risultata ancora da eseguire.

L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto di entrambi gli uomini, attualmente detenuti presso la Casa circondariale di Piacenza.