«Ho smarrito la patente», ma era sospesa: denunciato 57enne

Un 57enne residente a Piacenza è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola per per false attestazioni. Durante un controllo stradale del 2 marzo l'uomo, alla richiesta di esibire la patente, ha dichiarato di averla smarrita e gli è stata quindi contestata la violazione prevista dall’articolo 180 del Codice della strada, con l’invito a presentare successivamente il documento.

Nei giorni successivi l’automobilista ha presentato presso la Questura di Piacenza la denuncia di smarrimento della patente, ma gli ulteriori accertamenti svolti dai carabinieri hanno consentito di ricostruire un quadro ben diverso. Secondo quanto emerso, la patente non risultava smarrita, ma si trovava negli uffici della Motorizzazione di Piacenza, in seguito al mancato superamento di visite mediche nel settembre del 2025 collegate a un precedente procedimento amministrativo per guida in stato di ebbrezza contestato dalla Polizia Stradale di Guardamiglio. Da qui la denuncia all’Autorità giudiziaria per false attestazioni. Al 57enne è stata inoltre contestata la violazione di essere stato sorpreso alla guida nonostante la sospensione della patente per temporanea mancanza dei requisiti fisici. I carabinieri hanno anche inoltrato la segnalazione alla Prefettura di Piacenza per gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza, compresa la possibile revoca definitiva del titolo di guida. La documentazione ritenuta falsa è stata sequestrata e trasmessa all’Autorità Giudiziaria.