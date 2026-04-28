I guardiani dei cigli lungo la Provinciale «Tra i rifiuti abbandonati, anche un wc»

Lattine, bottiglie di vetro, un televisore e addirittura un wc: ecco il riassunto della lunga lista di rifiuti abbandonati che i volontari della Proloco di Castelletto di Vernasca hanno raccolto sulla strada provinciale 72.

Erano in quattro: Rodolfo Bragoli, Gigio Carinci, il presidente dell’ associazione Maurizio Galvani e Giacomo Rossetti. Tutti muniti di guanti e secchi, per dedicare tempo all’ambiente e così alla comunità. «Domenica, dopo la messa, abbiamo percorso tre chilometri di strada, dall’ incrocio delle Bratte fino a quello della stradina che arriva all’Antica chiesa di San Andrea Apostolo di Castelletto», spiega Galvani, ricordando come l’appuntamento ecologico sia ormai diventato un impegno fisso dell’associazione, una volta ogni due anni. Un gesto che parte dall’accorgersi, nella quotidianità, che c’è chi non si prende cura di ciò che ha intorno e, transitando per le strade, getta a terra ciò che ha. Come se niente fosse.