Incidente di Rezzano, non ce l'ha fatta il ciclista finito contro un furgone
Lo scontro lunedì 20 aprile sulla provinciale 10
Redazione Online
|4 ore fa
Immagine d'archivio
Sono state troppo gravi le ferite riportate dal ciclista 69enne vittima lunedì 20 aprile di un incidente stradale sulla provinciale 10 a Rezzano. L'uomo era finito a terra dopo lo schianto contro un furgone ed era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma con l'eliambulanza. Le sue condizione erano parse da subito molto gravi e nella giornata odierna è arrivata la notizia che purtroppo è spirato.
Gli articoli più letti della settimana
1.
"Statale 45, io sto con Erminia": protesta davanti alla casa della 93enne simbolo degli espropri
2.
«Cerco una casa accessibile, non ce la faccio più a portare mia figlia a spalla per tre piani»
3.
Pilar e il ds Paratici, è amore all'ombra del Giglio
4.
Scontro tra cinque tir in autostrada, lunghe code durante i soccorsi