Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Incidente di Rezzano, non ce l'ha fatta il ciclista finito contro un furgone

Lo scontro lunedì 20 aprile sulla provinciale 10

Redazione Online
|4 ore fa
Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
1 MIN DI LETTURA
Sono state troppo gravi le ferite riportate dal ciclista 69enne vittima lunedì 20 aprile di un incidente stradale sulla provinciale 10 a Rezzano. L'uomo era finito a terra dopo lo schianto contro un furgone ed era stato trasportato d'urgenza  all'ospedale di Parma con l'eliambulanza. Le sue condizione erano parse da subito molto gravi e nella giornata odierna è arrivata la notizia che purtroppo è spirato.

Gli articoli più letti della settimana