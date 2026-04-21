Incidente di Rezzano, non ce l'ha fatta il ciclista finito contro un furgone

Sono state troppo gravi le ferite riportate dal ciclista 69enne vittima lunedì 20 aprile di un incidente stradale sulla provinciale 10 a Rezzano. L'uomo era finito a terra dopo lo schianto contro un furgone ed era stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma con l'eliambulanza. Le sue condizione erano parse da subito molto gravi e nella giornata odierna è arrivata la notizia che purtroppo è spirato.