Tir ribaltato all'uscita della A1 di Fiorenzuola, camionista ferito

Un incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di mercoledì 26 agosti sulla autostrada A1 all'altezza dell'uscita di Fiorenzuola, che è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Un tir si è ribaltato mentre affrontava l'uscita, e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo riportando serie ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola e il personale del 118, oltre alla polizia stradale. Durante le operazioni di soccorso la rampa di uscita è rimasta chiusa al traffico. Chiuso anche l'allacciamento verso la A21.