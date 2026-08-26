Tir ribaltato all'uscita della A1 di Fiorenzuola, camionista ferito
Durante i soccorsi chiuse la rampa di uscita e l'allacciamento verso la A21
Redazione Online
|1 ora fa
Un incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di mercoledì 26 agosti sulla autostrada A1 all'altezza dell'uscita di Fiorenzuola, che è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.
Un tir si è ribaltato mentre affrontava l'uscita, e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo riportando serie ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola e il personale del 118, oltre alla polizia stradale. Durante le operazioni di soccorso la rampa di uscita è rimasta chiusa al traffico. Chiuso anche l'allacciamento verso la A21.
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