Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

La fontanella dei miracoli trasloca: «Rinasce un simbolo di Roveleto»

«Ci auguriamo possa essere pronta per maggio, mese dedicato alla Madonna» dice la sindaca Marica Toma

Valentina Paderni
|5 ore fa
Le fasi dello spostamento della fontanella simbolo di devozione mariana, a Roveleto
Le fasi dello spostamento della fontanella simbolo di devozione mariana, a Roveleto
1 MIN DI LETTURA
La fontanella, segno di devozione mariana, tornerà a zampillare acqua e ad essere valorizzata. «Ci auguriamo possa essere pronta per maggio, mese dedicato alla Madonna - dice la sindaca Marica Toma - .E’ un simbolo per il nostro paese e la nostra comunità. E meta di numerosi pellegrinaggi in passato». La narrazione popolare, infatti, racconta che ad un malato di colera apparve la Madonna mentre lì si stava dissetando. Da allora, tanti malati si sono recati alla fontanella dei miracoli testimoniando di essere stati sanati.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana