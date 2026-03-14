La fontanella dei miracoli trasloca: «Rinasce un simbolo di Roveleto»

La fontanella, segno di devozione mariana, tornerà a zampillare acqua e ad essere valorizzata. «Ci auguriamo possa essere pronta per maggio, mese dedicato alla Madonna - dice la sindaca Marica Toma - .E’ un simbolo per il nostro paese e la nostra comunità. E meta di numerosi pellegrinaggi in passato». La narrazione popolare, infatti, racconta che ad un malato di colera apparve la Madonna mentre lì si stava dissetando. Da allora, tanti malati si sono recati alla fontanella dei miracoli testimoniando di essere stati sanati.