L'esempio di don Borea ispira un viaggio d'istruzione

Un viaggio di istruzione sui luoghi toccati da don Giuseppe Borea più di 80 anni fa. E’ il senso dell’iniziativa che coinvolge le classi delle scuole medie di Bettola, Gropparello e Morfasso il prossimo 8 aprile. Oltre 60 studenti per l’occasione saranno accompagnati dai loro docenti e dai tre sindaci dei comuni. L’evento è organizzato dalla professoressa Giulia Peci Cavagna di Gropparello. Si tratta di un progetto di educazione civica intitolato: “Sulle orme di don Borea”, con il quale proseguono le iniziative nelle scuole per far conoscere i cattolici che hanno portato il proprio contributo alla costruzione del nostro Paese, anche a costo della vita.

Il prossimo 8 aprile a partire dalle 8.15 si terranno una serie di incontri a cui prenderanno parte gli alunni dell’Istituto Comprensivo Carpaneto-Gropparello, nell’ambito del Progetto di educazione civica dedicato a don Giuseppe Borea, che fu uno dei sei sacerdoti piacentini uccisi durante la lotta di liberazione e per il quale Anpc (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani di Piacenza), presieduto da Mario Spezia, ha chiesto l’avvio del processo diocesano di beatificazione.