Lite tra minorenni e carabinieri aggrediti: denunciato 16enne

Un 16enne è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri di Cortemaggiore nella serata di sabato 11 aprile, intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite tra giovani in una via del centro. I militari, durante un servizio perlustrativo, sono stati avvicinati da un cittadino che ha riferito di un acceso diverbio in corso tra due ragazzi ed una ragazza, poco distante. Recati sul posto, hanno individuato un sedicenne italiano in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol.

Il giovane ha dichiarato di essere stato aggredito da un coetaneo sconosciuto incontrato poco prima per strada, ma secondo quanto ricostruito, il ragazzo era stato allontanato da una festa proprio a causa del suo stato di ubriachezza e, poco prima dell’arrivo dei militari, stava inoltre aggredendo verbalmente la propria fidanzata. Alla vista dei carabinieri, intervenuti per separare le parti e mettere in sicurezza la giovane, il sedicenne ha reagito con violenza, tentando di scagliarsi immediatamente anche contro di loro, mentre la fidanzata cercava di fermarlo.

Per contenere la sua aggressività e immobilizzarlo è stato necessario fare ricorso allo spray al peperoncino in dotazione. Il 16enne, identificato, è risultato residente a Piacenza e già noto alle forze di polizia. Al termine delle procedure è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e successivamente affidato al padre, nel frattempo giunto sul luogo dell’intervento.