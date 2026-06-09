Macerie mai rimosse dopo il crollo: «Castell'Arquato merita decoro»

A oltre un anno e mezzo dalla demolizione di un fabbricato parzialmente crollato a seguito del maltempo, restano ancora irrisolti gli interrogativi sul destino delle macerie accumulate in via della Riva, nel centro storico di Castell'Arquato. A sollevare la questione è la sezione Fiorenzuola e Valdarda di Italia Nostra, che richiama l’attenzione sullo stato dell’area e sulle possibili implicazioni legate al decoro urbano e alla gestione dei materiali derivanti dalla demolizione.

La vicenda risale all’ottobre del 2024 quando, come riferito su Libertà del 20 ottobre di quell’anno, un fabbricato già da tempo disabitato e in condizioni precarie subiva un parziale crollo a causa delle violente piogge. Dopo una prima messa in sicurezza dell’area, ciò che restava dell’edificio venne demolito per ragioni di sicurezza pubblica. Da allora, tuttavia, i resti dell’intervento sono rimasti sul posto.