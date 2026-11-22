La storia è simile, ma il racconto è diverso. Dopo la testimonianza pubblicata da Libertà (mercoledì 11 novembre) di una donna che ha denunciato la solitudine umana in cui si trova chi è a fianco di malati gravi, arriva la voce di Renato Raggi. Sua moglie, Bianca Rapaccioli, già consigliera in Comune di Morfasso, è morta ad ottobre all’età di 71 anni dopo una malattia neurologica rara e rapidamente degenerativa, scoperta a luglio 2025.

Anche Raggi ha dovuto affrontare il progressivo peggioramento delle condizioni della moglie e la necessità di trovare risposte assistenziali adeguate. Se medico di famiglia, il reparto geriatria dell’ospedale di Piacenza e l’ Hospice La Casa di Iris hanno rappresentato riferimenti solidi, gli assistenti sociali avrebbero vacillato.