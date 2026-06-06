Mattei di Fiorenzuola: gara per l’ampliamento da 3 milioni di euro
Proseguono i lavori di ripristino della palestra. Il nuovo edificio sarà di 1.100 metri quadrati e verrà collegato alla sede dell’ITI tramite un tunnel
Redazione Online
|3 ore fa
Fermento al polo Mattei: ieri l’ultimo giorno di scuola per la maggior parte degli alunni (esaminandi esclusi), ma prosegue il lavoro per sistemare la palestra, dopo l’incendio dell’anno scorso. Nel frattempo proprio in questi giorni è stata aperta la gara per l’ampliamento del polo superiore: un investimento da 3 milioni di euro, per un intervento strategico promosso dalla Provincia.
L’opera è interamente finanziata con risorse provinciali ed è stata progettata dal personale interno dell’Ufficio Edilizia Scolastica. Il bando prevede l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e scadrà il 13 luglio; successivamente la commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte pervenute e all’individuazione del soggetto aggiudicatario.
Il nuovo edificio progettato sarà di 1.100 metri quadrati e verrà collegato all’attuale sede dell’ITI tramite un tunnel coperto. Tre i corpi di fabbrica in cui sarà articolato.
Il nuovo edificio progettato sarà di 1.100 metri quadrati e verrà collegato all’attuale sede dell’ITI tramite un tunnel coperto. Tre i corpi di fabbrica in cui sarà articolato.