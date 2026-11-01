Morfasso, tomba per il partigiano ignoto: «La memoria si coltiva con gesti concreti»

Nella parte più vecchia del cimitero di Morfasso c’era una piccola croce in legno che è sempre stata rivolta verso il monte Menegosa, mentre tutte le altre tombe sono orientate verso l’ingresso. Questa croce, restaurata più volte, ha sempre segnalato e umilmente protetto i resti di un partigiano dal nome e dal volto ignoti, caduto nell’eccidio nazista avvenuto a Rocchetta di Morfasso il 7 gennaio 1945.

I morfassini, specialmente quelli che hanno vissuto i tempi tremendi della guerra, si sono sempre accostati con grande affetto e sincero attaccamento al piccolo lembo di terra che custodisce le spoglie, quasi appartenessero a un loro familiare. In occasione della ricorrenza di Ognissanti e di altre festività, il terreno davanti alla croce è sempre stato delicatamente zappato, guarnito di fiori e lumini votivi. D’ora in poi la sua memoria sarà custodita da una splendida livrea: il partigiano ignoto attendeva una lapide e una croce di marmo da 81 anni.

L’opera è stata fatta realizzare dal morfassino Gianluca Saccomani.