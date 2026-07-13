Morfasso, una mappa di tutti i lavori in corso, i cantieri e gli obiettivi

Tra cantieri che si chiudono e altri che si aprono, Morfasso è chiamata a fotografare edifici, arredi urbani e strade e a fare il quadro della situazione è il sindaco Paolo Calestani. Si parte con i due appartamenti, destinati agli anziani e già assegnati, al secondo piano del Municipio in via Roma: «Abbiamo ultimato i lavori, finanziati per 230mila euro con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e 100 mila euro di risorse comunali», dice il sindaco Paolo Calestani, che a “Libertà” aveva annunciato l’avvio lavori ad ottobre 2025.

Oltre ad una ristrutturazione ed ammodernamento degli spazi, sono stati realizzati interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche: un ascensore esterno, vista frazione di Levei, collega i due piani dell’edificio, garantendo l’accessibilità anche alle persone con disabilità o con mobilità ridotta. Transenne e gru da cantiere, nel capoluogo, si spostano al centro sanitario e polifunzionale Filoss.