Neon in corto circuito, principio d’incendio alla casa protetta Faini

Si sono vissuti attimi di paura ieri mattina alla residenza protetta Faini in corso Garibaldi a Fiorenzuola, dove si è sviluppato un principio d’incendio dovuto a un corto circuito di una luce al neon. Per questo motivo, attorno alle 10, sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola che sono giunti sul posto con un’autobotte e un pick up: in poche decine di minuti i pompieri hanno messo in sicurezza il locale dove è accaduto l’episodio.