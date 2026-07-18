Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Neon in corto circuito, principio d’incendio alla casa protetta Faini

È accaduto in corso Garibaldi a Fiorenzuola: rapido l’intervento dei pompieri

Manrico Lamur
|2 ore fa
I mezzi dei vigili del fuoco di fronte al Faini - © Libertà/Manrico Lamur
I mezzi dei vigili del fuoco di fronte al Faini - © Libertà/Manrico Lamur
1 MIN DI LETTURA
Si sono vissuti attimi di paura ieri mattina alla residenza protetta Faini in corso Garibaldi a Fiorenzuola, dove si è sviluppato un principio d’incendio dovuto a un corto circuito di una luce al neon. Per questo motivo, attorno alle 10, sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola che sono giunti sul posto con un’autobotte e un pick up: in poche decine di minuti i pompieri hanno messo in sicurezza il locale dove è accaduto l’episodio.
Leggi tutto

Gli articoli più letti della settimana