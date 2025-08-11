Notte Azzurra, edizione da incorniciare con record di presenze a Carpaneto

Il caldo non ha frenato la voglia di fare comunità a Carpaneto. La festa patronale di sabato sera è stata un successo. Si è registrato il record di prenotazioni, superando le 707 presenze dello scorso anno, distribuite ai tavoli allestiti nella piazza del centro storico.

La Notte Azzurra si conferma essere una scommessa vincente: la formula piace, unisce, richiama gente anche da fuori. La ricorrenza religiosa, con cui si celebrano durante la messa le figure di riferimento del paese, ossia i santi martiri Fermo e Rustico, prosegue in forma laica con un momento conviviale.

C'è chi si porta la cena da casa e chi invece si affida alle attività di ristorazione che aderiscono all'iniziativa.

La festa è poi occasione per premiare chi si è distinto nel promuovere 'il bene di Carpaneto'. Il 2025 riconosce il merito a tutte le associazioni del territorio, consegnando una targa al presidente della Consulta delle associazioni, Guido Freschi, e una pergamena a ciascuno dei 36 gruppi di volontariato locali.