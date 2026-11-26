La metà del parco Lucca, dopo decenni, diventerà proprietà del Comune di Fiorenzuola che potrà così iniziare importanti lavori di riqualificazione del valore complessivo di un milione di euro. La delibera del passaggio di proprietà - che avverrà con atto notarile entro il 31 dicembre - sarà votata stasera in consiglio comunale, proposta dalla Giunta di Romeo Gandolfi.

Il parco, polmone verde del centro storico di Fiorenzuola, nel complesso occupa oltre 20mila metri quadrati di superficie, tra la linea ferroviaria e via Roma, dove si affaccia il cortile del Palazzo Bertamini-Lucca di cui il parco era una pertinenza, quando venne fatto costruire da Salvatore Lucca nel 1860. Era rimasta ancor oggi di proprietà privata una vasta porzione da 10.850 metri quadrati, mentre la parte comunale è di 11.580 mq. Ora il Comune “raddoppia”, acquistando l’altra metà per 294mila euro, cifra pattuita con le famiglie eredi dei Bertamini-Lucca (Manfredi, Prati, Lucca, Boscarelli). Sinora le famiglie erano sempre state disponibili a concedere la parte privata ad uso pubblico: il contratto del 1994 stabiliva ad esempio una cifra di 14 milioni di lire annuali per diritto d’uso; quello del 2025 fissava la cifra in poco più di 9mila euro l’anno. L’unica condizione per la vendita, posta dalle famiglie eredi della casata nobiliare, è la conservazione del nome Parco Lucca e dello stemma araldico familiare.