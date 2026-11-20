Più risorse per la manutenzione del verde pubblico e delle strade. La maggioranza del consiglio comunale di Cortemaggiore destina 36mila euro, come illustrato dal sindaco Luigi Merli, per l’allestimento dell’ampio spazio verde racchiuso tra via Leopardi, via Pordenone e viale San Francesco, in modo tale da renderlo fruibile come area attrezzata per eventi aggregativi. Saranno realizzati il basamento su cui installare una tendostruttura, un palco, gli allacci per le utenze e le reti perimetrali.

Si vanno a sommare ai già stanziati 50mila euro, altri 35mila euro per la sistemazione dell’area verde acquisita da privato tra via Dulcibello, il controviale di via Matteotti e l’area del convento francescano con cui si va ad ampliare parco San Francesco. Un intervento che richiede la consulenza di un agronomo, ragion per cui è stata incrementata di 13mila euro la spesa relativa agli incarichi professionali, che complessivamente diventa un capitolo da 23mila euro. Dovrà infatti essere affidato a un ingegnere anche il progetto di adeguamento sicurezza del teatro comunale, con l’obiettivo di rendere utilizzabili anche i palchi e arrivare così ad ottenere la capienza massima di 150 posti a sedere. Per la cura della pavimentazione delle vie comunali vengono investiti ulteriori 30mila euro, per una cifra che si aggira intorno ai 230mila euro.