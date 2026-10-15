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Più stalli all’ospedale di Fiorenzuola per risolvere il problema parcheggi

Intervento del Comune in vicolo Brandacci, su una porzione di terreno Ausl

Donata Meneghelli
|4 ore fa
I nuovi stalli e asfalti in vicolo Brandacci a Fiorenzuola - © Libertà/Donata Meneghelli
I nuovi stalli e asfalti in vicolo Brandacci a Fiorenzuola - © Libertà/Donata Meneghelli
1 MIN DI LETTURA
Il problema parcheggi vicino all’ospedale si fa sentire. Qualche spazio in più per i posti auto al servizio del presidio è stato ricavato in vicolo Brandacci, di fianco al blocco B: uno spazio riqualificato dal Comune con una nuova pavimentazione, sistemazione degli stalli e un percorso pedonale che prima era del tutto assente, nonostante questa breve strada urbana congiunga corso Garibaldi a via Roma.
Sono sette i posti auto in più ricavati sul lato destro del blocco B (polo riabilitativo): due per auto elettriche, due per disabili e tre con stalli blu a pagamento, come i sette già esistenti sull’altro lato della strada (lato Piacenza), anch’essi sistemati e ridisegnati con segnaletica rinnovata.
I posti auto aggiuntivi sono stati ricavati su una porzione di terreno che l’Ausl ha dato in comodato d’uso gratuito trentennale al Comune.
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