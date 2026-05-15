Poste di Cadeo, lavori ancora in corso: la riapertura slitta all'11 giugno

L'annunciata riapertura da parte di Poste Italiane dell'ufficio postale a Roveleto di Cadeo, prevista per il 20 maggio, slitta di nuovo. I lavoro, in corso, non sono ancora conclusi e procederanno fino alla prima settimana di giugno.

A darne comunicazione è la sindaca Marica Toma che, sollecitando Poste e chiedendo aggiornamento sullo stato del cantiere, è stata informata del posticipo della riapertura al prossimo 11 giugno. Fino ad allora, i servizi postali continueranno ad essere erogati attraverso l'unità operativa mobile (un camper) collocata di fronte alla sede dell'ufficio.