Prima direttrice donna all'ospedale di Fiorenzuola

E’ la prima direttrice donna del polo ospedaliero di Fiorenzuola: è la dottoressa Elisa Anselmi, piacentina, medico internista, con una lunga esperienza clinica nelle cure oncologiche. Da gennaio 2023 al novembre 2025 ha ricoperto il ruolo di direttore facente funzione del reparto di Oncologia all’ospedale di Piacenza "Guglielmo da Saliceto", dopo la pensione del professor Luigi Cavanna. Da poche settimane è direttrice sanitaria dell’ospedale della Valdarda. Vent’anni di vita ospedaliera e una grande fiducia e responsabilità verso il sistema sanitario pubblico.

“Per me la salute è un bene pubblico da difendere con le unghie e con i denti – ci spiega -. Non esprimo giudizi e rispetto le scelte di chi transita verso il privato, ma io sono convinta che l’offerta di salute debba essere e rimanere pubblica. Cercherò di creare le condizioni migliori per poter lavorare, considerando il periodo difficile di tagli ai fondi per la sanità pubblica”. La Anselmi si è formata sul campo, lavorando nell’unità di Oncologia a Piacenza.